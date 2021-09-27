Сонячно, але з хмарами: синоптики розповіли про погоду до кінця тижня (карта)

Вихідні також порадують українців в міру теплою та стабільною погодою

Останній тиждень вересня в Україні буде сонячним та по-осінньому теплим. Максимально стовпчики термометрів показуватимуть + 15°...+17°. Вночі температура опускатиметься до 0°...+2°. Увесь тиждень очікується сонячна погода або невелика хмарність, лише у вівторок, 28 вересня, в Сумській області можливі невеликі дощі. Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Тиждень в Україні розпочнеться з теплої погоди. Практично по всій країні очікується сонячна погода і невелика хмарність, лише на сході та півночі країни місцями буде похмуро. Температура очікується на рівні +14°...+18°.

У вівторок, 28 вересня, збережеться практично така ж погода, однак сонця стане менше. По всій країні очікується невелика хмарність. Температура триматиметься на рівні +13°...+17°. У Сумській області – невеликі дощі.

У середу, 29 вересня, температура в Україні трохи знизиться. У більшості областей очікується +12°...+14°, лише в південних і західних місцями стовпчики термометрів будуть підійматися до +15°...+17°. Також на сході, місцями на півночі та в центрі країни вночі очікується 0°...3°.

Останній день вересня цього року порадує українців теплом і сонцем, невелика хмарність буде лише на заході країни та в деяких центральних областях. Ночі, як і раніше, будуть холодними, а ось вдень стовпчики термометрів підскочать до +15°...+17°.

1 жовтня погода в Україні суттєво не зміниться. На Лівобережжі буде багато сонця. Температура на рівні +14°...+16°.

Вихідні також порадують українців в міру теплою і стабільною погодою. У суботу, 2 жовтня, практично по всій країні очікується невелика хмарність, +13°...+17°. А вже в неділю, 3 жовтня, всі західні області та місцями північні й центральні заллє теплим осіннім сонцем. Без опадів.

Народний прогноз на тиждень

27 вересня – Воздвиження Чесного й Живодавчого Хреста Господнього. Листя на Воздвиження з берези опало – осінь буде довга і тепла. Птахи дружно полетіли в теплі краї – чекати суворої зими. Павутина стелиться повсюдно – до тепла; мало павутини – на суху осінь.

28 вересня – день Микити Гусятника. Гусак лапу підіймає – до холоднечі, на одній нозі стоїть – до морозу, полощеться у воді – до тепла, ніс під крило ховає – до ранньої зими.

29 вересня – мучениці Євфимії. Якщо верба рано вранці покривається інеєм – значить, зима буде лютою, морозною.

30 вересня – Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Це стародавнє жіноче свято, але з сумним присмаком. Вранці цього дня всім жінкам слід було добре виплакатися, щоб легше стало на душі не тільки собі, але і всім близьким.

1 жовтня – чим сухіше і тепліше початок жовтня, тим пізніше настане зима. Яка погода встановилася на 1 жовтня, така буде і на 1 квітня.

2 жовтня – Трохима. Якщо бджоли ретельно заліпили стільники воском або прополісом – зима буде суворою.

3 жовтня – Євстахія. Якщо вітер дме північний – до холоду; південний – до тепла, західний – до мокротиння; східний – до гарної погоди.

Як раніше повідомлялося, в Україні у понеділок, 27 вересня, майже в усіх областях буде сонячно і тепло.