Столиця в тумані. Вражаючі ранкові фото

Ранкові тумани – традиційне явище для Києва восени

У вівторок, 28 вересня, вранці столицю накрив туман.

Цікаво, що понад землею туман не стелиться, ним укриті верхівки дерев і будівель. Зокрема, у тумані перебувають телецентр і телевежа, куполи церков.

За прогнозом синоптиків, у Києві вдень без істотних опадів, стовпчики термометра показуватимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм. Уночі температура повітря впаде до +3 до +5 градусів. У столиці також прогнозують досить сильний вітер.

Цього тижня у Києві очікується суха тепла погода. «Погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами та помірним теплом у денні години», – повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Нагадаємо, стало відомо, що погода в Україні у жовтні нагадуватиме вересневу. У середині місяця очікується потепління, після чого температура різко знизиться і вдарять морози.

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