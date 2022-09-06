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Синоптики попереджають про заморозки у більшості областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики попереджають про заморозки у більшості областей
У регіонах оголошено І рівень небезпеки
фото ілюстративне

Заморозки очікуються майже у всіх регіонах, крім Закарпаття та південної частини

В Україні вже найближчими днями на поверхні ґрунту очікуються заморозки. У регіонах оголошено І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі 7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди на 7 вересня
Прогноз погоди на 7 вересня
Укргідрометцентр

Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.

Нагадаємо, ща прогнозами синоптиків, 6 вересня в країні буде переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла.

Теги: Україна прогноз погоди Укргідрометцентр

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