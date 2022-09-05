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У найближчі ночі в Україні очікуються заморозки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У найближчі ночі в Україні очікуються заморозки
У регіонах оголошено І та ІІ рівні небезпеки
фото ілюстративне

Заморозки очікуються по всій території України, крім Закарпаття та південної частини

В Україні вже найближчими днями на поверхні ґрунту очікуються заморозки. У регіонах оголошено І та ІІ рівні небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Уночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий), у північно-східних та східних областях та у повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий)», – йдеться у повідомленні.

У найближчі ночі в Україні очікуються заморозки фото 1

Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.

Теги: земля повітря прогноз погоди

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