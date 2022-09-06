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В Україну йде сильне похолодання: прогноз погоди на 6 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україну йде сильне похолодання: прогноз погоди на 6 вересня
В Україну підступає похолодання з нічними заморозками
фото з відкритих джерел

За прогнозами синоптиків, 6 вересня в країні буде переважно без опадів

Погода в Україні у вівторок, 6 вересня, буде хмарною і трохи прохолоднішою ніж днем раніше. Водночас опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 вересня в країні буде переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

У північно-східних та східних областях місцями і в повітрі 0-3°, на узбережжі морів вночі 10-13° тепла, вдень в Україні 13-18°, на Закарпатті та крайньому півдні 20-23°.

В Україну йде сильне похолодання: прогноз погоди на 6 вересня фото 1
фото: Укргідрометцентр

У Києві 6 вересня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°. Вночі 6-8 вересня у столиці та області на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), а вдень 6-8 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.

Теги: вітер Закарпаття повітря прогноз погоди

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