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  4. СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні
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    Суспільство

    СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні

    росіяни навіть крадуть один в одного - СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні
    росіяни навіть крадуть один в одного
    фото: скріншот Youtube

    Росіяни організували так звані «логістичні центри» з доставки награбованого на війні

    Родичі російських окупантів, які роблять бізнес на мародерстві в Україні, крадуть награбоване майно також і у своїх. Про це свідчить нова телефонна розмова російських окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.

    За даними СБУ, росіяни організували так звані «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

    При цьому вони крадуть один в одного. «Вчора Вовина дружина мікрохвильовку забрала…, вентилятор, кавомолку там, мультиварку,… отаке от…», - скаржиться чоловіку-окупанту дружина, яка займається в РФ розподілом награбованого.

    Присутня ненормативна лексика!

    Крім того, Вова також намародерив в Україні ще чотири телевізори: «три телевізори в коробці і один без коробки». Той, що без коробки, віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «той х..н, який … він двічі забирав». Тож вона просить чоловіка «розібратися».

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація кража #stoprussia
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    СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні