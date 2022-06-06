СБУ розповіла, що мародери РФ роблять із награбованим в Україні
Росіяни організували так звані «логістичні центри» з доставки награбованого на війні
Родичі російських окупантів, які роблять бізнес на мародерстві в Україні, крадуть награбоване майно також і у своїх. Про це свідчить нова телефонна розмова російських окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.
За даними СБУ, росіяни організували так звані «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.
При цьому вони крадуть один в одного. «Вчора Вовина дружина мікрохвильовку забрала…, вентилятор, кавомолку там, мультиварку,… отаке от…», - скаржиться чоловіку-окупанту дружина, яка займається в РФ розподілом награбованого.
Присутня ненормативна лексика!
Крім того, Вова також намародерив в Україні ще чотири телевізори: «три телевізори в коробці і один без коробки». Той, що без коробки, віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав «той х..н, який … він двічі забирав». Тож вона просить чоловіка «розібратися».