Група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій проти РФ

Завдання індивідуальних санкцій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму

Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше

Міжнародна робоча група на чолі з Андрієм Єрмаком та Майклом Макфолом щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.

Завдання індивідуальних санкцій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни Росії проти України.

Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, проти яких персональні санкції демократичного світу стануть найболючішими, пояснюють в ОП.

Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності): олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

як раніше повідомлялося, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен очолять разом міжнародну консультативну групу, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

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