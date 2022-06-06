Голова Закарпатської ОДА розповів, що влада вимагає від переселенців

Міжнародні організації планують побудувати на Закарпатті житло для переселенців, а самі ВПО мають влаштуватися на роботу, а не чекати на безкоштовну їжу

Безкоштовне харчування для внутрішньо переміщених осіб у Закарпатські області припиняється

Місцева влада на Закарпатті вимагає від українців, які переїхали до регіону після початку повномасштабної війни, влаштовуватися на роботу. Про це голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив у інтерв’ю «Укрінформу».

«У нас така позиція […], що якщо можеш піти працювати, ти повинен влаштуватися на роботу. Тому що ти теж воїн, тільки на економічному фронті», – пояснив Микита.

На його думку, люди не повинні сидіти і чекати, коли їх безкоштовно погодують. Тому практика безоплатного харчування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на Закарпатті буде припинена. «Тергромади перевантажені. Безкоштовно харчуватимуться лише вразливі категорії, іншим забезпечуватимемо харчування також, але за пільговими цінами», – зазначив голова ОДА.

Щодо можливого будівництва житла для ВПО на території Закарпатської області, то губернатор запевнив, що таке житло буде зводити у першу чергу для потреб людей з інвалідністю, осіб, які не можуть працювати, та для мам із маленькими дітьми.

У цьому проєкті, за словами Віктора Микити, візьмуть участь місії ООН і Міжнародної організації з міграції, які профінансують капітальний ремонт комунальної власності, яка не використовується за призначенням – зокрема, колишні школи, які зараз закинуті.

Міжнародні організації допоможуть переселити у ці відновлені об’єкти внутрішньо переміщених осіб, розвантаживши при цьому діючі школи, у яких зараз перебувають ці люди. Таким чином, учні на Закарпатті зможуть повноцінно розпочати новий навчальний рік.

Нагадаємо, Микита розповів про те, що Закарпатська область разом із Мінекономіки домовилися про особливі умови для фахівців ІТ-галузі, які прибули на територію регіону після початку війни.

Так, усі ІТ-шники, які офіційно зареєструються в регіоні, матимуть бронювання від мобілізації – натомість сплачуватимуть у тергромадах податки, які витрачатимуться на потреби переселенців.