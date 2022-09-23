Синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні
Ймовірність тривалих холодів в зимовий період в Україні є мінімальною
В Українському Гідрометцентрі повідомили, що інформація про надзвичайно сувору зиму 2022-2023 років не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.
«Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі не дозволяє складати прогнози розвитку атмосферних процесів з такою великою завчасністю», – наголошують фахівці.
Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які в Україні проводять ось уже 80-100 і більше років, є можливість аналізу великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі нашої країни.
Зокрема, проаналізувавши увесь масив даних за 30 років у Гідрометцентрі дійшли таких результатів:
- перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;
- середня місячна температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилась на 2,0-2,5 градуса;
- суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів;
- сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилась у 2 рази;
- кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
- перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше (закінчення опалювального періоду).
Тож зважаючи на результати аналізу температурних показників за останні десятиліття, синоптики роблять наступні висновки:
- середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років
- ймовірність тривалих холодів в зимовий період в Україні є мінімальною;
- цілком ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;
- перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки
- є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.
До слова, в українських Карпатах негода. Снігові перемети місцями до 80 см.
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