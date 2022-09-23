Синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні

Синоптики розповіли, якою може бути зима в Україні

Ймовірність тривалих холодів в зимовий період в Україні є мінімальною

В Українському Гідрометцентрі повідомили, що інформація про надзвичайно сувору зиму 2022-2023 років не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

«Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі не дозволяє складати прогнози розвитку атмосферних процесів з такою великою завчасністю», – наголошують фахівці.

Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які в Україні проводять ось уже 80-100 і більше років, є можливість аналізу великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі нашої країни.

Зокрема, проаналізувавши увесь масив даних за 30 років у Гідрометцентрі дійшли таких результатів:

перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;

середня місячна температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилась на 2,0-2,5 градуса;

суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів;

сума від’ємних температур протягом зимового періоду скоротилась у 2 рази;

кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;

перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше (закінчення опалювального періоду).

Тож зважаючи на результати аналізу температурних показників за останні десятиліття, синоптики роблять наступні висновки:

середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років

ймовірність тривалих холодів в зимовий період в Україні є мінімальною;

цілком ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;

перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки

є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

До слова, в українських Карпатах негода. Снігові перемети місцями до 80 см.