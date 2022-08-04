Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання

Західну частину України накриє похолодання

Найближчими днями в усій Україні переважатиме висока температура повітря, але скоро вона різко знизиться.

У вівторок 9 серпня очікується різкий стрибок температури вниз – у Києві стовпчик термометра опуститься приблизно до 20−22 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Також вона поділилася прогнозом погоди на 5 серпня.

«У п’ятницю, 5 серпня, по всій Україні температура повітря буде теплою – від 25 до 29 градусів, а подекуди і до +30», – йдеться у повідомленні.

Найспекотнішою частиною буде захід України: протягом дня температура там становитиме +27+32 градуси. Там домінуватиме антициклонічний характер погоди, через що буде сухо та сонячно. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі – з грозами.

У Києві у п’ятницю пройде дощ, ймовірно з грозою. Опади будуть очікуватися ближче до вечора. Температура повітря досягне +29 градусів.