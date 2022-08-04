Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання

Дар‘я Липська
Сьогодні, 15:11 glavcom.ua
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
Вихідними в Україні зміниться синоптична ситуація
фото з відкритих джерел

Західну частину України накриє похолодання

Найближчими днями в усій Україні переважатиме висока температура повітря, але скоро вона різко знизиться.

У вівторок 9 серпня очікується різкий стрибок температури вниз – у Києві стовпчик термометра опуститься приблизно до 20−22 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Також вона поділилася прогнозом погоди на 5 серпня.

«У п’ятницю, 5 серпня, по всій Україні температура повітря буде теплою – від 25 до 29 градусів, а подекуди і до +30», – йдеться у повідомленні.

Найспекотнішою частиною буде захід України: протягом дня температура там становитиме +27+32 градуси. Там домінуватиме антициклонічний характер погоди, через що буде сухо та сонячно. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі – з грозами.

У Києві у п’ятницю пройде дощ, ймовірно з грозою. Опади будуть очікуватися ближче до вечора. Температура повітря досягне +29 градусів.

 

Теги: літо вітер дощ прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Впродовж доби очікується сильний вітер 
В Україні оголошено штормове попередження: де погіршиться погода
13 липня, 09:14
Синоптики обіцяють шквали, грози та град
На частині території України оголошено штормове попередження
26 липня, 15:27
Сьогодні половина областей опиняться під владою шторму 
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
Вчора, 09:14

Суспільство

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
Ворог підло використовує дітей для розвідки. Вілкул терміново звернувся до батьків
Ворог підло використовує дітей для розвідки. Вілкул терміново звернувся до батьків
Вручення повістки на роботі: юрист розкрив деталі
Вручення повістки на роботі: юрист розкрив деталі
ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон
ООН підрахувала, скільки разів з 24 лютого українці перетнули державний кордон
Як безпечно користуватися громадським Wi-Fi: поради Держспецзв’язку
Як безпечно користуватися громадським Wi-Fi: поради Держспецзв’язку
В багатьох регіонах пройдуть дощі: якою буде погода 4 серпня
В багатьох регіонах пройдуть дощі: якою буде погода 4 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
6065
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
5235
Влада Нікополя пояснила, чому рашисти прицільно знищують місто
4695
«Путін хоче мирних переговорів». Нова російська казочка
4639
Окупанти накрили вогнем 10 населених пунктів Донеччини: є вбиті, багато поранених (фото)
4511
Окупанти наступають на Донеччині: Генштаб назвав «гарячі» точки

Новини

На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Сьогодні, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Сьогодні, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Сьогодні, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Сьогодні, 13:25
«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту