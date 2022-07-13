В Україні оголошено штормове попередження: де погіршиться погода

Пориви вітру 15-20 м/с

Сьогодні, 13 липня, у деяких регіонах України оголошено штормове попередження та І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 липня у західних, північних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Така ж погода очікується і на Київщині.

Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.