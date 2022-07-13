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    Суспільство

    В Україні оголошено штормове попередження: де погіршиться погода

    Впродовж доби очікується сильний вітер&nbsp; - В Україні оголошено штормове попередження: де погіршиться погода

    Впродовж доби очікується сильний вітер 

    фото ілюстративне

    Пориви вітру 15-20 м/с

    Сьогодні, 13 липня, у деяких регіонах України оголошено штормове попередження та І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 липня у західних, північних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки», – йдеться в повідомленні.

    Така ж погода очікується і на Київщині.

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    Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.

    Теги: прогноз погоди Україна вітер
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    В Україні оголошено штормове попередження: де погіршиться погода