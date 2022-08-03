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В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:14 glavcom.ua
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
Сьогодні половина областей опиняться під владою шторму 
glavcom.ua

На Лівобережжя налетять грози та засипле градом 

Сьогодні на Лівобережжі України очікується несприятлива погода. На 3 серпня в багатьох областях України оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, очікуються грози, а в деяких районах – град та швали. Про це повідомляє «Укргідрометцентр». 

«3 серпня на Лівобережжі грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні. 

В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода  фото 1

Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

Теги: прогноз погоди

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