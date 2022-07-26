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    На частині території України оголошено штормове попередження

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    Синоптики обіцяють шквали, грози та град - На частині території України оголошено штормове попередження
    Синоптики обіцяють шквали, грози та град
    фото: glavcom.ua

    Попередження про погіршення погоди стосується заходу країни

    Погода в Україні до вечора вівторка, 26 липня, та завтра, 27 липня місцями погіршиться. На заході країни очікується шквальний вітер та гроза. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

    Також синоптики попереджають, що сьогодні в другій половині у західних областях також очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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    Крім того, 26 липня у більшості західних, південних, Вінницькій, Житомирській, а завтра і в Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, цього літа в Європі фіксують небачено високі температурни. Наприклад, нещодавно Британія ввела надзвичайний стан через спеку.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр рятувальники Україна вітер
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    На частині території України оголошено штормове попередження