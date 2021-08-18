Скільки українців розмовляють вдома державною мовою: дані опитування

Чверть українців розмовляють і російською, і українською однаково часто

Виключно українською вдома розмовляють 31,9% українців

Менше ніж третина (31,9%) українців розмовляють у сім'ї і вдома лише українською мовою, свідчать результати моніторингового опитування населення України «Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення України» Центру «Соціальний моніторинг». Про це пише Інтерфакс-Україна.

27,1% розмовляють і російською, і українською однаково часто, 15,8% – переважно українською, 13,6% – переважно російською, 11,3% – виключно російською, 0,3% – іншою мовою.

35,3% опитаних відповіли, що хотіли б дивитися телевізійні програми (випуски новин, фільми, концерти, спортивні трансляції тощо) і російською, і українською однаково часто. 24,5% хочуть дивитися їх лише українською, 17,3% – переважно українською, 11,6% – переважно російською, 8,9% – лише російською, 0,2% – іншою мовою. 1,5% зазначили, що не дивляться їх, а 0,7% – що їм важко відповісти на це запитання.

30,9% респондентів відповіли, що хотіли б читати улюблені друковані видання і російською, і українською однаково часто. 23,5% хочуть читати їх тільки українською, 14,5% – переважно українською, 10,9% – переважно російською, 10,7% – лише російською, 0,3% – іншою мовою. 1,3% зазначили, що не дивляться їх, а 1,4% – що їм важко відповісти на це запитання.

63,1% опитаних отримують суспільно-політичну інформацію про події в країні з телевізійних каналів, 50,9% – із соціальних мереж і мультимедіа-платформ, 35% – із сайтів новин, 6,9% – політичних Telegram-каналів, 5,6% дали відповідь «інше/не цікавлюся».

93% зазначили, що віддають перевагу українським телевізійним каналам, 12,5% – російським телевізійним каналам, 3,9% – телевізійним каналам інших країн.

Опитування проводили з 2 до 11 серпня 2021 року, в ньому взяли участь 3012 респондентів. Метод збору інформації – особисте інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартне відхилення – 1,1-1,9%.

Нагадаємо, кандидатів у голови районних держадміністрацій зобов’язали надавати сертифікат про володіння державною мовою.

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