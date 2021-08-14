Кандидатів у голови РДА зобов’язали надавати сертифікат про володіння державною мовою

Сертифікати про володіння українською мовою необхідні для претендентів на державні посади

Визначати рівень володіння українською мовою кандидатами буде Національна комісія зі стандартів державної мови

Кандидатів у голови районних держадміністрацій зобов’язали надавати сертифікат про володіння державною мовою. Відповідний указ, підписаний Володимиром Зеленським, опубліковали на сайті президента України.

Вимога набрала чинності 13 серпня.

Визначати рівень володіння українською мовою кандидатами буде Національна комісія зі стандартів державної мови.

Також кандидати на посаду голови РДА повинні будуть надати копію трудової книжки, послужний список (для військовослужбовців) і відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.

Нагадаємо, з 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочався з 19 липня, раніше він тривав дві години.

Наприкінці липня мовна комісія почала видавати сертифікати про володіння українською. Відповідні сертифікати необхідні для претендентів на державні посади. Також іспит необхідно пройти іноземцям, які хочуть отримати громадянство України.

Крім того, Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.