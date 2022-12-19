Скільки українців підтримують перенесення Різдва: результати опитування

За рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%

В Україні за рік побільшало громадян, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%. Проти перенесення 31% опитаних (торік було 58%). Про це свідчать результати опитування групи «Рейтинг».

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«За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%)», – йдеться в повідомленні.

Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 – 71%). 8% взагалі не святкують Різдво (найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці). Зазначається, що частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.

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Також за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи. Окрім того спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї.

Раніше ПЦУ роз’яснила, чи зміниться календар свят.