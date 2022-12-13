Виведення військ РФ на Різдво. Росія відреагувала на пропозицію Зеленського

Пєсков: «Про можливість виведення військ з України до кінця року не може бути й мови»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського вивести війська з України на Різдво. Про це передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про можливість виведення військ з України до кінця року не може бути й мови», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, вчора під час виступу перед лідерами G7 Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. За його словами, таким чином Москва покаже, чого вона насправді хоче: подальшого протистояння зі світом чи нарешті завершення агресії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть», – зазначив президент.

Крім того, президент анонсував українську формулу миру і запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit.