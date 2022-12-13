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Виведення військ РФ на Різдво. Росія відреагувала на пропозицію Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виведення військ РФ на Різдво. Росія відреагувала на пропозицію Зеленського
фото ілюстративне

Пєсков: «Про можливість виведення військ з України до кінця року не може бути й мови»

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського вивести війська з України на Різдво. Про це передають росЗМІ.

«Про можливість виведення військ з України до кінця року не може бути й мови», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, вчора під час виступу перед лідерами G7 Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. За його словами, таким чином Москва покаже, чого вона насправді хоче: подальшого протистояння зі світом чи нарешті завершення агресії.

«Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть», – зазначив президент.

Крім того, президент анонсував українську формулу миру і запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit.

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Теги: Україна окупанти росія війна Різдвяні свята

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