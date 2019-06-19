Слідом за Зеленським у фонтан вскочив і Саакашвілі (фото)
Саакашвілі в одеському фонтані
Саакашвілі вирішив стрибнути у фонтан в Одесі
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі слідом за президентом України Володимиром Зеленським пробігся по фонтану в Одесі і виклав відео в соцмережі.
Користувачі соцмережі відреагували на відео негативно, зазначаючи, що не варто було повторювати за Зеленським.
Читайте також
Як повідомлялося раніше, під час поїздки до Маріуполя 15 червня президент Зеленський у Маріуполі вскочив у фонтан (ВІДЕО)