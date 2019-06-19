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    Суспільство

    Слідом за Зеленським у фонтан вскочив і Саакашвілі (фото)

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    Саакашвілі в одеському фонтані - Слідом за Зеленським у фонтан вскочив і Саакашвілі (фото)
    Саакашвілі в одеському фонтані

    Саакашвілі вирішив стрибнути у фонтан в Одесі

    Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі слідом за президентом України Володимиром Зеленським пробігся по фонтану в Одесі і виклав відео в соцмережі.

    Користувачі соцмережі відреагували на відео негативно, зазначаючи, що не варто було повторювати за Зеленським.

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