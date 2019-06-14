Саакашвілі розповів, що робитиме, якщо ЦВК не зареєструє його на вибори



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Лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018 по травень 2019 року після того, як його видворили з країни

Лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі піде до суду, якщо ЦВК не стане реєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради України.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018 по травень 2019 року після того, як його видворили з країни. При цьому за законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

На питання журналіста, чи дозволить Центральна виборча комісія Саакашвілі взяти участь у виборах, при тому, що його понад рік не було в Україні, той зазначив, що його відсутність може бути кваліфікована як така, що мала місце з поважних причин.

«Президент України Зеленський, я йому дуже вдячний за це, скасував указ свого попередника і визнав, що це було незаконно. Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною. Якщо вона незаконна, то вона поважна. Тобто, якщо ЦВК не буде мене реєструвати, я сподіваюся, що суд це питання вирішить», – сказав він.

Водночас Саакашвілі пообіцяв виконати рішення суду, якщо ЦВК відмовить йому в реєстрації і суд визнає таке рішення законним.

Нагадаємо, 13 червня Саакашвілі озвучив свій список «вовкодавів» на вибори. Очолить список «Руху нових сил» сам експрезидент Грузії.

Спочатку Віталій Кличко запропонував Саакашвілі разом йти на вибори. Але Міхо після «спілкування з народом» відмовився від цієї пропозиції.