Саакашвілі став на військовий облік у Києві



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Саакашвілі зауважив, що військкоматам та їх співробітникам потрібно різко збільшити фінансування Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі розповів, що пройшов медичну комісію

Лідер партії «Рух нових сил» колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.

Про це він написав 14 червня у Facebook, опублікувавши фото проходження медкомісії.

«Пройшов медичну комісію і встав на військовий облік в Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну», - повідомив Саакашвілі.

Він зауважив, що військкоматам та їх співробітникам потрібно різко збільшити фінансування.

«Дуже приємний і чуйний медперсонал, який працює в не дуже хороших умовах», - підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, 13 червня Саакашвілі озвучив свій список «вовкодавів» на вибори. Очолить список «Руху нових сил» сам експрезидент Грузії.

Спочатку Віталій Кличко запропонував Саакашвілі разом йти на вибори. Але Міхо після «спілкування з народом» відмовився від цієї пропозиції.

Потім відповідну пропозицію озвучив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко. Але 10 червня ця політсила озвучила своїх кандидатів на вибори, і Саакашвілі там не було. Гриценко ж пояснив, що результатом переговорів стало те, що «Громадянська позиція» і «Рух нових сил» ідуть на вибори окремо.