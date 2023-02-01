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Сніжитиме три дні, потім холодатиме – синоптики

Тетяна Шмідт
glavcom.ua

У лютому на українців очікує стандартна зимова погода, але тепліша, ніж зазвичай

Найближчими днями над Україною спостерігатиметься поле зниженого тиску. Очікується переважно хмарна погода, періодично сніжитиме, а температура на початку лютого буде без істотних змін. Про це розказали в Укргідрометцентрі.

Опади з 1 по 3 лютого будуть характерні для всієї країни з тією різницею, що в більшості областей слід чекати на сніг, а на Півдні – сніг з дощем.

У більшості областей місцями буде ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця; у західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с. 

В період з 4 по 7 лютого в Україні очікується похолодання через надходження холодніших повітряних мас з півночі, повідомляє кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

В цілому лютий буде теплішим, ніж зазвичай. Середня місячна температура передбачається в межах від 3° морозу до 2° тепла, що на 1.5-2° вище за норму.Місячна  кількість  опадів  складатиме, за прогнозом, 29-83 мм, що  в  межах  норми.

Климатична характеристика лютого

(за результатами багаторічних досліджень Укргідрометцентру)

Середня місячна температура повітря складає 0-6° морозу, на півдні та Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури 15-39° морозу.

Абсолютний максимум температури 12-20° тепла, на півдні та південному заході до 24 тепла.

Середня місячна кількість опадів 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Теги: прогноз погоди снігопад вітер дощ

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