Сьогодні, 13 червня - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів (відео)



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Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал «русского мира», в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів Фото сайту Олександра Турчинова

Цього дня, 6 років тому, українські війська визволили від проросійських окупантів Маріуполь

Ще з самого початку втілення в життя російськими агресорами сумнівної ідеї «русского мира», а потім і в час неприкритої збройної агресії проти України Маріуполь був (та й залишається) ласим шматком для Кремля, адже це місто має надзвичайно важливе стратегічне значення.

Маріуполь – це і порт, і два металургійні комбінати (Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та «Азовсталь») та найбільше в Україні машинобудівне підприємство – концерн «Азовмаш», продукція яких складає значну частину експорту України. Протистояння між українцями і проросійськими сепаратистами розпочалося в Маріуполі майже одразу після втечі з України президента Януковича.

«Шість років тому було звільнено ключовий центр Донбасу, місто-порт Маріуполь. Складність операції полягала в тому, що при знищенні окупантів не повинні були постраждати мирні мешканці міста. І це блискуче вдалося! Особливо важливу роль при звільненні Маріуполя відіграв добровольчий батальйон «Азов», який з часом став потужним бойовим підрозділом Національної гвардії України.

Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал «русского мира», в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів. Впевнений, що незабаром так само українських воїнів-визволителів вітатимуть у Донецьку і Луганську», написав на своєму сайті український політик, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов.

У спецоперації щодо звільнення міста брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро», 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС. Блок-пости на в’їздах до міста контролювали військові, допомога надходила також від членів Правого сектору та місцевих активістів. Для блокування району проведення спецоперації було залучено близько 500 військовослужбовців ЗСУ та НГ. Штурм розпочався о 5-ій ранку. У ході зачистки Маріуполя від проросійських найманців було ліквідовано їхні ключові опорні точки, знищено техніку та відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема будівлею міської ради.

Відтоді, завдяки зусиллям українських військових та самих маріупольців, місто живе хоч і напруженим, але мирним життям.