Сьогодні, 13 червня - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів (відео)
Цього дня, 6 років тому, українські війська визволили від проросійських окупантів Маріуполь
Ще з самого початку втілення в життя російськими агресорами сумнівної ідеї «русского мира», а потім і в час неприкритої збройної агресії проти України Маріуполь був (та й залишається) ласим шматком для Кремля, адже це місто має надзвичайно важливе стратегічне значення.
Маріуполь – це і порт, і два металургійні комбінати (Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та «Азовсталь») та найбільше в Україні машинобудівне підприємство – концерн «Азовмаш», продукція яких складає значну частину експорту України. Протистояння між українцями і проросійськими сепаратистами розпочалося в Маріуполі майже одразу після втечі з України президента Януковича.
«Шість років тому було звільнено ключовий центр Донбасу, місто-порт Маріуполь. Складність операції полягала в тому, що при знищенні окупантів не повинні були постраждати мирні мешканці міста. І це блискуче вдалося! Особливо важливу роль при звільненні Маріуполя відіграв добровольчий батальйон «Азов», який з часом став потужним бойовим підрозділом Національної гвардії України.
Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал «русского мира», в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів. Впевнений, що незабаром так само українських воїнів-визволителів вітатимуть у Донецьку і Луганську», написав на своєму сайті український політик, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов.
Відтоді, завдяки зусиллям українських військових та самих маріупольців, місто живе хоч і напруженим, але мирним життям.