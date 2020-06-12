Верховний Суд відмовився поновити Трубу на посаді директора ДБР



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У лютому Роман Труба просив суд поновити його на посаді директора ДБР Фото: Главком

Таке рішення сьогодні, 12 червня, прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду

Верховний Суд відмовився визнати протиправним указ президента Володимира Зеленського і відновити Романа Трубу на посаді директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

«Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним та недійсним Указ президента України від 27 грудня 2019 № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань», - сказано в ньому.

Таке рішення сьогодні, 12 червня, прийняла колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Труби до Зеленського, третя особа - ДБР.

Як повідомлялось, в лютому Труба просив суд поновити його на посаді директора ДБР.

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року Верховна Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань. 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про ДБР. З набранням чинності закону, директор та заступники достроково припиняють повноваження.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором виконує обов'язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов.

Як писав «Главком», Олександр Соколов, який свого часу виграв конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, щонайменше з 2018 року мав зв’язок із тодішньою т. в. о. директора Іриною Венедіктовою через свою дружину Ганну Соколову. Про це йшлося у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Отже, Олександр Соколов із 2014 року працював у СБУ в Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову.

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