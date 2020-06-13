«Зарубайте собі це на носі»: Аваков заявив, що президент і міністр не керують слідством



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Глава МВС закликає «припинити політичні спекуляції»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає не вдаватися в політичні спекуляції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки він не керує слідством.

Відповідну заяву він зробив під час візиту у Запоріжжя 12 червня.

«Президент - публічна особа, яка виконує свої повноваження. В Конституції не написано, що президент України має керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі...більш того, скажу, і міністр цим не займається...на сьогоднішній момент у справі Шеремета щодо виділених епізодів матеріали відкриті для захисту і передані в суд», - заявив Аваков.

Він також закликав припинити політичні спекуляції.

«Давайте дамо захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню - свої, і суд прийме рішення. Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в міру активності на суді по (активісту, - ред.) Стерненку або на суді по Шеремету. Ми будемо виносити рішення, виходячи з фактів», - додав міністр.

Нагадаємо, колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе переконана, що Зеленський відповідатиме за дії Авакова. Ніхто «сухим з води не вийде».

Нагадаємо, 6 червня президент Зеленський пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку

Президент сказав, що розуміє протести, але переконаний, що міністр повинен довести до кінця гучні справи, зокрема, розслідування вбивства Павла Шеремета.

5 червня Верховна Рада розпочала засідання із вимоги щодо відставки Арсена Авакова, зокрема через події у Кагарлику та Броварах. Вдень у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Документ вже підписали 56 нардепів.

У цей час в Києві десятки людей вийшли під стіни парламенту, вимагаючи відправити очільника МВС у відставку. Один із учасників мітингу підпалив себе на знак протесту проти Авакова.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.

Джерело: РБК-Україна