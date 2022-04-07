Сьогодні – Благовіщення: дивитися онлайн-богослужіння

Кажуть, як проведеш цей день, таким буде й увесь рік

Сьогодні віряни відзначають Благовіщення Марії Діви. Це свято є одним із найбільших у церковному календарі України і святкується в одну й ту ж дату – 7 квітня.

Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя.

Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, але ще і з благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.

Історія свята

Благовіщення святкують приблизно від IV століття. Згадується у Новому Заповіті описаного у Євангелії від Луки (Лук 1:26-38).

Після весілля Марії з Йосипом, до неї в Назарет з благою звісткою прийшов архангел Гавриїл та приніс радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя-Ісуса Христа та промовив такі слова: «Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!».

Діва Марія прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина. Тому символом свята є білі голуби у синьому небі – як втілення благої звістки. Крім того, синій є кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

Що не можна робити на Благовіщення 2022

Оскільки Благовіщення входить до дванадцяти найбільших свят, то, відповідно, в цей день не можна займатись важкою роботою.

Під сувору заборону підлягає й рукоділля.

У свято не можна сваритись і злитись на інших. Намагайтесь зберігати спокій і гарний настрій. Вірити, що як проведеш Благовіщення, так і пройде весь наступний рік.

Традиції Благовіщення 2022

На Благовіщення Пречистої Діви не радимо вживати алкоголь.

Існує забобон, що у це свято колись нічого не можна позичати, адже тоді у дім могли зайти злидні.

Зберігайте віру у краще та моліться за перемогу України у війні з Росією. А також пом'яніть пам'ять усіх полеглих військових та цивільних, які постраждали від рук окупантів.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів про символізм Благовіщення у час війни.

«Сьогоднішнє свято Благовіщення для українського народу набуває особливого сенсу. Адже як ніколи раніше всі ми дуже чекаємо на таку жадану, радісну і благу звістку – про перемогу! І ми обов’язково її здобудемо та дочекаємося. Свято Благовіщення дає нам для цього правдиву надію.

На благу вість архангела Гавриїла про втілення Божого Сина людство чекало тривалий час. І та подія Благовіщення, на спомин якої встановлене сьогоднішнє свято, трапилася тут, на землі, серед звичайних людей. Цим вкотре засвідчено, що Бог завжди поруч із нами і ніколи не покидає нас.

Молімося до Нього та Його Пресвятої Матері, нашої найпершої Заступниці, благаючи про захист та допомогу нашому миролюбивому, сильному духом і вірою народу! Кожен з нас, перебуваючи у скорботі й тяжких випробуваннях війною, плекаючи надію на божественний благодатний захист, взиваймо: «Радуйся, Радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором! Пресвята Богородице, спаси нас!», – йдеться у зверненні Епіфанія до вірян з нагоди свята.