Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 7 квітня

На Херсонщині було багато вибухів. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині.

Харків: вночі житлові райони міста знову обстрілювали окупанти. По області: вночі – ракетні удари по Лозовій, постраждалих немає. Там і в Барвінковому триває евакуація населення.

Луганщина: росіяни не змогли увійти в Новотошківське, добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. Загоряння даху Сєвєродонецької лікарні та житлових будинків у Лисичанську, є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку, щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах.

Донеччина: Мар'їнка, Новомихайлівка – атаки із застосуванням артилерії та авіації ворога. Авдіївка, Очеретинська ТГ, Торецька ТГ – бстріли. Обсяги руйнувань та кількість людей, що постраждали внаслідок атак росіян, встановлюються. Маріуполь без змін – блокада. Опір триває.

На Херсонщині в останню добу було багато вибухів, зокрема, запусків градів. Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих (детальна інформація уточнюється). Люди самотужки намагаються виїзджати з окупованих сіл. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною.

Триває 43-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Росія продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей РФ, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

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