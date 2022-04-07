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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 7 квітня

    Триває 43-тя доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню - Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 7 квітня
    Триває 43-тя доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
    фото: ДСНС

    На Херсонщині було багато вибухів. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині.

    Харків: вночі житлові райони міста знову обстрілювали окупанти. По області: вночі ракетні удари по Лозовій, постраждалих немає. Там і в Барвінковому триває евакуація населення.

    Луганщина: росіяни не змогли увійти в Новотошківське, добу обстрілюють з усіх видів зброї Гірську громаду. Загоряння даху Сєвєродонецької лікарні та житлових будинків у Лисичанську, є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку, щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах.

    Донеччина: Мар'їнка, Новомихайлівка атаки із застосуванням артилерії та авіації ворога. Авдіївка, Очеретинська ТГ, Торецька ТГ бстріли. Обсяги руйнувань та кількість людей, що постраждали внаслідок атак росіян, встановлюються. Маріуполь без змін блокада. Опір триває.

    На Херсонщині в останню добу було багато вибухів, зокрема, запусків градів. Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих (детальна інформація уточнюється). Люди самотужки намагаються виїзджати з окупованих сіл. Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема, Бериславський район та села на кордоні з Миколаївщиною.

    Триває 43-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Росія продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей РФ, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення.

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти Луганщина війна Донеччина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 7 квітня