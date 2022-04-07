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    Думки вголос

    Боягузи знову лізуть до влади

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    На початку повномасштабного вторгнення багато киян виїхали в безпечніші місця - Боягузи знову лізуть до влади
    На початку повномасштабного вторгнення багато киян виїхали в безпечніші місця
    фото: КМДА

    Ще рано цивільним повертатися до Києва

    Я далеко не пророк, але, на превеликий жаль, мої прогнози щодо ерефівського повномасштабного вторгнення справдилися. Не тішусь від цього, бо краще було б навпаки…

    Український народ і Збройні Сили України гідно прийняли перший удар, перемололи тисячі орків та їх бойової техніки.

    Але, особливо після відходу з північно-західного та північного оперативних напрямів мародерських сил цих московських дегенератів, у частини українського суспільства спостерігаю певне заспокоєння та безпідставну надію на те, що бойові дії їх вже не торкнуться…

    Бачу, що повертаються до Києва дуже багато цивільних людей, і це не добре… ще рано.

    Але, окрім того, спостерігаю і процес повернення до столиці цілої купи переляканих мудаків, які займають до цих пір, посади в державних та силових структурах, а на початку широкомасштабного вторгнення кремлівської орди драпали зі столиці «аж гай шумів», кидаючи свій Обов’язок, своіх підлеглих, зраджуючи, від переляку, Україну…

    Більше того, повернувшись, ці «херої» намагаються встановлювати свої «мирні» правила, відсувати або нейтралізовувати діяльність тих, хто стояв і стоїть на захисті Держави та виставляти себе керівниками. І це на тлі великої пролитої української крові… А скільки її ще проллється…

    Закликаю Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського, який за ці тижні Війни завоював повагу і шану українського народу, навести порядок у цьому питанні!

    Бо всілякі щурі, знову, лізуть у всі щілини…

    Пане Володимире, я переконаний, що «зачистка» не тільки звільнених територій від зовнішнього ворога, але й владних та силових кабінетів, в центрі Києва та по областях, від ворога внутрішнього, буде цілком сприяти єдності нашого Народу та майбутній Перемозі.

    Вірю в Збройні Сили України, вірю в Український народ, шаную вчинки Президента України!

    Перемога буде за нами!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: росія окупанти Київ війна місцева влада Володимир Зеленський Україна влада окупація #stoprussia
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    Боягузи знову лізуть до влади