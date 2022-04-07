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    Події в Україні

    Мер Каховки залишив місто через погрози окупантів

    Мер Каховки Віталій Немерець залишив місто&nbsp; - Мер Каховки залишив місто через погрози окупантів
    Мер Каховки Віталій Немерець залишив місто 
    фото із соцмереж

    Немерець не захотів співпрацювати з російськими окупантами

    Мер міста Каховка, що у Херсонській області, Віталій Немерець був змушений виїхати. Причиною цього стали погрози окупантів та загроза його життю, повідомляє Каховська територіальна громада.

    Міський голова разом з сім'єю виїхав на підконтрольну Збройним силам України територію. Він заявив, що йому загрожувала реальна небезпека, оскільки він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.

    «Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію», – йдеться у повідомленні.

    Немерець додав, що продовжить і далі виконувати свої обов'язки.

    Нагадаємо, що в окупованій Каховці починає діяти «воєнна поліція»загарбників. Мешканців Каховки закликають берегти себе, дотримуватись комендантської години і не провокувати загарбників.

    Додамо, що у результаті наступальних дій Збройних Сил України російські окупанти втратили контроль над трьома населеними пунктами в Херсонській області.

    Напередодні мер Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв теж виїхав з міста через постійні погрози від окупантів. Перед цим Яковлєв був у полоні російських військових, проте його швидко відпустили.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина мер Україна небезпека окупація #stoprussia
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    Мер Каховки залишив місто через погрози окупантів