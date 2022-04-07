Мер Каховки залишив місто через погрози окупантів

Немерець не захотів співпрацювати з російськими окупантами

Мер міста Каховка, що у Херсонській області, Віталій Немерець був змушений виїхати. Причиною цього стали погрози окупантів та загроза його життю, повідомляє Каховська територіальна громада.

Міський голова разом з сім'єю виїхав на підконтрольну Збройним силам України територію. Він заявив, що йому загрожувала реальна небезпека, оскільки він не захотів співпрацювати з російськими окупантами.

«Через те, що я не захотів співпрацювати з російськими окупантами, життю моєї сім'ї та мені особисто загрожувала реальна небезпека. Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає. Тому я прийняв рішення виїхати з тимчасово окупованої Каховщини на підконтрольну ЗСУ територію», – йдеться у повідомленні.

Немерець додав, що продовжить і далі виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, що в окупованій Каховці починає діяти «воєнна поліція»загарбників. Мешканців Каховки закликають берегти себе, дотримуватись комендантської години і не провокувати загарбників.

Додамо, що у результаті наступальних дій Збройних Сил України російські окупанти втратили контроль над трьома населеними пунктами в Херсонській області.

Напередодні мер Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв теж виїхав з міста через постійні погрози від окупантів. Перед цим Яковлєв був у полоні російських військових, проте його швидко відпустили.