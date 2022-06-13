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    Події в Україні

    Мер Мелітополя розповів про успіхи ЗСУ поблизу міста

    Триває контрнаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку - Мер Мелітополя розповів про успіхи ЗСУ поблизу міста

    Триває контрнаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку

    фото з відкритих джерел

    За останні два тижні фронт просунувся на 10 км – Федоров

    Українським військовим, які перейшли в контрнаступ на Запоріжжі та Херсонщині, вдалося посунути лінію фронту. ЗСУ просунулися приблизно до 10 кілометрів у бік Мелітополя. Відповідну інформацію озвучив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

    Він зауважив, що завдяки вдалим діям українських захисників і захисниць сили росіян суттєво зменшилися у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.

    Федоров, якого вдалося повернути з російського полону, повідомив про дві важливі події, які відбулися за останні два тижні.

    Насамперед йдеться про контрнаступ Збройних Сил України на Херсонському напрямку.

    «Наразі ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона. Нас теж це надихає, адже це напрямок у бік Мелітополя», – сказав Федоров.

    Водночас, за його словами, безпосередньо зі сторони Запоріжжя у напрямку Мелітополя за останні два тижні фронт просунувся від 5 до 10 кілометрів.

    «Це пекельна робота, яку щодня, ризикуючи своїми життями, виконують наші захисники», – сказав міський голова.

    Нагадаємо, 12 червня в окупованому Мелітополі прогримів вибухбіля офісу так званого «міністерства внутрішніх справ» окупованої території Запорізької області.

    Також 30 травня вранці стався вибух у Мелітополі біля будівлі, що належить призначеному росіянами «губернатору» Запорізької області Євгену Балицькому. Очільниця окупаційної «військово-цивільної адміністрації» Мелітополя Галина Данильченко після вибуху попросилася звільнити її від займаної «посади».

    Чинний міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що вибух може бути наслідком зачисток російських військових, які намагаються позбутися неугодних колаборантів або роботою груп опору на окупованій території.

    Як відомо, Мелітополь перебуває у тимчасовій окупації з кінця лютого.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна мер Україна робота окупація #stoprussia Іван Федоров
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    Мер Мелітополя розповів про успіхи ЗСУ поблизу міста