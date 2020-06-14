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    Здоров'я

    В Збройних Силах на Covid-19 хворіє 171 військовий

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    <p>В Збройних силах за минулу добу &ndash; три нових випадки</p> - В Збройних Силах на Covid-19 хворіє 171 військовий

    В Збройних силах за минулу добу – три нових випадки

    За минулу добу зареєстровано три нових випадки

    У Збройних Силах України станом на ранок 14 червня хворіє 171 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ

    Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 461 особа. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 114 осіб.

    Два військовослужбовця та 1 працівник ЗС України Дніпропетровської області перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31154
    • Хворіють
      16183
    • Одужали
      14082
    • Померли
      889

    Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

    здоров'я ЗСУ медицина коронавірус
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