В Збройних Силах на Covid-19 хворіє 171 військовий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Збройних силах за минулу добу – три нових випадки

За минулу добу зареєстровано три нових випадки

У Збройних Силах України станом на ранок 14 червня хворіє 171 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ

Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 461 особа. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 114 осіб.

Два військовослужбовця та 1 працівник ЗС України Дніпропетровської області перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

Копіювати код для вставки

Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).