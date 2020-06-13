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    Оптимізація ЗСУ не передбачає скорочення бойових частин та військових, – Генштаб

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    &laquo;Однією з ключових проблем розвитку ЗСУ є невідповідність між штатною чисельністю та показниками&raquo; - Генштаб - Оптимізація ЗСУ не передбачає скорочення бойових частин та військових, – Генштаб
    «Однією з ключових проблем розвитку ЗСУ є невідповідність між штатною чисельністю та показниками» - Генштаб

    В ході організаційних заходів в основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил

    У ході оптимізації штатної чисельності Збройних Сил України не відбудеться скорочення жодної бойової частини та жодного військовослужбовця, передбачається лише скорочення посад.

    Про це повідомляється у роз’ясненні Генерального штабу ЗСУ.

    «Генеральним штабом Збройних Сил України протягом року вживаються заходи щодо поетапного приведення штатної чисельності військ (сил) у відповідність до визначених законодавством України показників. У рамках зазначеного не передбачається скорочення жодної бойової частини. У процесі оптимізації штатної чисельності не буде скорочено жодного військовослужбовця. Передбачається лише скорочення посад, які тривалий час утримувалися вакантними», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що в ході організаційних заходів в основному будуть скорочені посади у військових частинах та підрозділах, які не залучаються до виконання завдань в операції Об’єднаних сил.

    У Генштабі пояснили, що однією з ключових проблем розвитку ЗСУ є невідповідність між їхньою штатною чисельністю та показниками, які не повинні перевищувати 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисяч військовослужбовців.

    «На сьогодні у Збройних Силах України утримується багато посад, які протягом трьох і більше років не були укомплектовані, що у свою чергу не дає можливості нормально організувати службу, якісно спланувати підготовку фахівців у навчальних закладах та навчальних центрах, забезпечити їхній кар’єрний супровід та підготовку до виконання завдань за призначенням. Хронічна неукомплектованість не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин», – ідеться у роз’ясненні.

    У Генштабі розраховують, що оптимізація штатної чисельності дасть можливість утримувати бойові підрозділи ЗСУ укомплектованими підготовленим особовим складом, забезпеченими озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами і здатними виконувати покладені на них завдання.

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