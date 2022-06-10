Зенітні ракетні війська збили 500-ту повітряну ціль ворогів

«Ювілейним» став безпілотник «Орлан-10»

500-ту повітряну ціль знищили сьогодні, 10 червня, зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Це черговий БпЛА російських окупантів «Орлан-10». Розраховували на дещо більше, втім, літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі», – йдеться у повідомленні.

Із початку повномасштабного російського вторгнення зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

Сьогодні, 10 червня, на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України – два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Ще два безпілотники цього типу збиває протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ відзвітували про добу на Донбасі.

Також бійці ЗСУ розповіли про успіхи на східному фронті.

До слова, ЗСУ потіснили окупантів від Запоріжжя.

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