Сумщина: ворог лупив із артилерії та мінометів, загинула людина
Рашисти б’ють по житлових масивах
Протягом доби, 10 червня, окупанти обстрілювали територію Сумської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Після 10 ранку по території Есманської громади з Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань та жертв немає.
Ближче до 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. Одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.
«О 17:30 ворог відкрив мінометний вогонь, 18 приходів по Великописарівській громаді. Руйнувань та жертв немає», – написав Живицький.
Нагадаємо, вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.
Як відомо, рашисти обстрілюють Сумщину з авіації та артилерії: є поранені.