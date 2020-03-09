Сьогодні Україна вшановує великого Кобзаря



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9 березня 206 річниця від дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні, 9 березня, день народження великого українського поета, художника Тараса Шевченка.

Народився Тарас Шевченко у 1814 році в селі Моринці на Черкащині в сім'ї кріпаків поміщика Енгельгардта.

Перша збірка його віршів вийшла в 1840 році під назвою «Кобзар». Для українців «Кобзар» став своєрідною Біблією.

У 1844 році Шевченко гостро політичну поему Сон (У всякого своя доля), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської Імперії.

У 1845 році він написав «Заповіт». Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів низки композиторів, активно використовується в культурному житті.

Також серед відомих поем Шевченка «Наймичка», «Кавказ», «Катерина», «Гайдамаки».

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу.

В Україні близько двох сотень населених пунктів названо іменем Тараса Шевченка.