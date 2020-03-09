  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сьогодні Україна вшановує великого Кобзаря

    • Розсилка
    Сьогодні Україна вшановує великого Кобзаря

    9 березня 206 річниця від дня народження Тараса Шевченка

    Сьогодні, 9 березня, день народження великого українського поета, художника Тараса Шевченка.

    Народився Тарас Шевченко у 1814 році в селі Моринці на Черкащині в сім'ї кріпаків поміщика Енгельгардта.

    Перша збірка його віршів вийшла в 1840 році під назвою «Кобзар». Для українців «Кобзар» став своєрідною Біблією.

    У 1844 році Шевченко гостро політичну поему Сон (У всякого своя доля), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської Імперії.

    У 1845 році він написав «Заповіт». Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів низки композиторів, активно використовується в культурному житті.

    Також серед відомих поем Шевченка «Наймичка», «Кавказ», «Катерина», «Гайдамаки».

    Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу.

    В Україні близько двох сотень населених пунктів названо іменем Тараса Шевченка.

    Тарас Шевченко культура Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ