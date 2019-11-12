Київ пропонує заснувати орден Тараса Шевченка



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В Україні досі не існує державної нагороди, яка б вшановувала пам'ять Шевченка

У вівторок, 12 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає встановлення державної нагороди – «орден Тараса Шевченка». З відповідною ініціативою Київрада звернулася до парламенту України.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

У березні 2019 року українці відзначили 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Він – класик української літератури, геніальний поет і художник, нескорений борець за волю України.

На сьогодні державної нагороди, яка б вшановувала пам'ять видатного українського діяча, не існує. Тому встановлення ордена Тараса Шевченка буде відповідати пріоритетам державної політики у сфері збереження культурної спадщини та естетичного виховання громадян, вважають ініціатори проекту рішення. Адже вшанування генія українського народу не повинно звужуватися лише встановленням пам'ятників, найменуванням вулиць, бульварів чи площ.

Рішення підтримали 76 депутатів.

До слова, кияни пропонують перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого» у центрі Києва у станцію «Тараса Шевченка». А існуючу станцію «Тараса Шевченка» перейменувати у «Межигірську».