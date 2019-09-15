У Лісабоні встановили пам’ятник Тарасу Шевченку



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Пам’ятник Тарасу Шевченку у Лісабоні Фото з facebook.com/kozakxp

Це перший монумент Кобзаря у цій країні

У суботу, 14 вересня, в столиці Португалії урочисто відкрили пам’ятник видатному українському митцю та діячу Тарасу Шевченку.

Про це повідомив голова спілка українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Фейсбук.

Зазначається, що це перший монумент Кобзаря у цій країні, встановили його на площі Італії (Praça de Itália).

«Найкращим проявом того, що українці за кордоном здобувають свою гідність, показують її, є відкриття погруддя Шевченка, яке відтепер буде місцем, де збиратиметься не лише українська громада у Лісабоні, а й усі українці, які відвідуватимуть Португалію», – наголосив Павло Садоха.

Автором бюсту Шевченка став португальський скульптор Е. Де Карвалью, який переміг у відкритому конкурсі.

Нагадаємо, PEN Ukraine спільно з онлайн-журналом The Ukrainians створили спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення» – це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях.

Як повідомлялося, у столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа.