  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Лісабоні встановили пам’ятник Тарасу Шевченку

    • Розсилка
    <p>Пам&rsquo;ятник Тарасу Шевченку у Лісабоні</p> - У Лісабоні встановили пам’ятник Тарасу Шевченку

    Пам’ятник Тарасу Шевченку у Лісабоні

    Фото з facebook.com/kozakxp

    Це перший монумент Кобзаря у цій країні

    У суботу, 14 вересня, в столиці Португалії урочисто відкрили пам’ятник видатному українському митцю та діячу Тарасу Шевченку.

    Про це повідомив голова спілка українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Фейсбук.

    Читайте також

    Зазначається, що це перший монумент Кобзаря у цій країні, встановили його на площі Італії (Praça de Itália).

    «Найкращим проявом того, що українці за кордоном здобувають свою гідність, показують її, є відкриття погруддя Шевченка, яке відтепер буде місцем, де збиратиметься не лише українська громада у Лісабоні, а й усі українці, які відвідуватимуть Португалію», – наголосив Павло Садоха.

    Автором бюсту Шевченка став португальський скульптор Е. Де Карвалью, який переміг у відкритому конкурсі.

    Нагадаємо, PEN Ukraine спільно з онлайн-журналом The Ukrainians створили спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення» – це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях.

    Як повідомлялося, у столиці Туреччини відкрилася українська суботня школа.

    Читайте також
    Португалія українці Тарас Шевченко громада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ