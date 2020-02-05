Чи треба дітям вивчати творчість Шевченка? Батько школяра обізвав чиновників Міносвіти нелюдами та ідіотами



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Тарас Шевченко написав вірш «За сонцем хмаронька пливе» у період 1848-1849 роках під час Аральської експедиції, у якій він брав участь, як художник

Лямець вважає, що вивчаючи Шевченка українські діти засвоюють «застарілий емоційний код страждання, туги і безвиході»

Батько школяра і водночас журналіст та блогер Сергій Лямець обізвав чиновників з Міністерства освіти і науки нелюдами через те, що його десятирічний син вивчив напам’ять вірш Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…».

Як написав Лямець на своїй сторінці у Facebook, він побачив у сина «в очах - всю тугу українського народу».

«Я заглянув в книгу. Тарас Шевченко, виявилося. Розповідь про те, як в душі оселиться тьма», - написав блогер.

Далі Лямець повідомив, що до Шевченка у нього нема питань, бо «у нього було важке життя». «Я впевнений, що Шевченко вже не раз перекинувся в могилі. Якби він знав, що в далекому майбутньому десятирічних дітей змусять вчити напам'ять його катарсис, він би писав виключно радісні, добрі і високі вірші», - переконаний блогер.

Лямець обурився, «чому до цих пір займають свої посади ці нелюди, ідіоти і мерзоти з Міністерства освіти». «Прямо на наших очах вони вносять всередину наших дітей давно застарілий емоційний код страждання, туги і безвиході. Ростять з української нації страждальців замість того, щоб виковувати всередині них переможців, зухвалих і непередбачуваних магів часу», - вважає чоловік.

Лямець навіть запропонував свій вихід з ситуації. «Давно пора зібрати групу молодих нових письменників, музикантів, поетів, митців. І дати їм державне замовлення - створити нову емоційну стратегію України. Поміняти гімн з «Ще не вмерла Україна» на, наприклад, «Україна, країна мрій». Пора виганяти це вічне болото страждання з наших сердець, голів і не скажу чого ще», - написав у «праведному гніві» блогер.

До відома, вірш Тараса Шевченка «За сонцем хмаронька пливе» - це пейзажна лірика. Твір написаний у період 1848-1849 роках під час Аральської експедиції, у якій Шевченко брав участь, як художник.