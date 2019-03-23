Найсильніша магнітна буря сьогодні накриє Україну



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Магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 прогнозуються 26 та 29 березня

Бурі класу G1 здатні впливати на енергетичні системи та самопочуття людей

Сьогодні, 23 березня, з 17:00 за київським часом астрономи прогнозують найсильншу магнітну бурю рівня G1, що протримається протягом всього дня і поступово спаде тільки до 24 березня. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу G1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Асторономи також уточнили прогноз магнітних бурь для українців.

«Магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 прогнозуються 26 та 29 березня, а ще 27 та 28 березня магнітна буря буде першого рівня G1», - сказано у повідомлені Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.