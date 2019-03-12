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    Суспільство

    Україну знову накриє магнітна буря

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    Найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни - Україну знову накриє магнітна буря
    Найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни

    Магнітні бурі здатні впливати на енергетичні системи та самопочуття людей

    Цього тижня, 15 березня, астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

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    «Цього тижня 15 березня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1», - сказано у повідомлені. 

    Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин та на самопочуття людей.

    За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

    Крім того, одна з найбільших магнітних бур минулого року спостерігалася на землі 11 вересня.

    Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

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