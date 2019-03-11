Україну накрила магнітна буря: магнітні збудження триватимуть до вечора



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Магнітні збудження 11 березня триватимуть до 8 години вечора Ілюстративне фото

Астрономи повідомили, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1

Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

«Сьогодні в Україні з 8 ранку фіксуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Прогнозується, що магнітні збудження триватимуть до 8 години вечора», - повідомили астрономи.

Вони додали, що завтра, 12 березня, та післязавтра, 13 березня, також прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.

Асторономи також уточнили прогноз магнітних бурь для українців.

«Магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1 прогнозуються 26 та 29 березна, а 27 та 28 березня магнітна буря першого рівня G1», - сказано у повідомлені Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Джерело: УНН