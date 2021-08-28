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    Сьогодні в Україні – День авіації

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    День авіації відзначають щорічно в останню суботу серпня - Сьогодні в Україні – День авіації
    День авіації відзначають щорічно в останню суботу серпня
    Фото з відкритих джерел

    Свято встановлено згідно з Указом Президента від 16 серпня 1993 року

    В останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації – спільне свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту.

    Свято встановлено згідно з Указом Президента від 16 серпня 1993 року. Крім цього дня в Україні, у першу неділю серпня, відзначається День Повітряних Сил Збройних Сил України.

    Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею. Тут творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

    Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича стали всесвітньо відомими завдяки збудованим літальними апаратами. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський зуміли «приборкати» пострах перших авіаторів – штопор.

    Мужній і талановитий пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою.

    В Одесі промисловцем Артуром Анатра був створений один із перших у Російській імперії авіаційних заводів.

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    Теги: вихідні авіація свята українці
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    Сьогодні в Україні – День авіації