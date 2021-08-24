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    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)

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    Гордість української авіаційної промисловості злетіла з аеродрому в Гостомелі і взяла курс на південь, щоб увійти в Київ в районі Теремків - Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Гордість української авіаційної промисловості злетіла з аеродрому в Гостомелі і взяла курс на південь, щоб увійти в Київ в районі Теремків
    Фото: glavcom.ua

    Над Хрещатиком, де проходить парад, літак Ан-225 «Мрія» пройшов на висоті 400 метрів

    Сьогодні, 24 серпня, у рамках авіапараду до Дня Незалежності над столицею України пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак – Ан-225 «Мрія», створений київським КБ імені Антонова.

    Згідно з маршрутом, гордість української авіаційної промисловості злетіла з аеродрому в Гостомелі і взяла курс на південь, щоб увійти в Київ в районі Теремків.

    Над Хрещатиком, де, власне й проходить парад, літак пройшов на висоті 400 метрів.

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    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)
    Скріншот з відео

    Після врочистого проходження над центральною вулицею столиці «Мрія» пройде у районі метро «Поштова площа». Літак перелетить через річку Дніпро та летітиме над Трухановим островом. Далі «Мрія», перед поверненням у Гостомель, летітиме над селами Погреби, Літки, Нижня Дубечня, Лебедівка, Лютіж, Раківка.

    Нагадаємо, 22 серпня, після репетиції параду на аеродромі в Гостомелі сотні людей зустрічали «Мрію». Відео зняли журналісти «Главкома». На кадрах видно, як «Мрія» пролетіла низько над землею та попрямувала на посадку. Люди не стримували своїх емоцій та знімали на відео видовищний політ українського літака.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став потрійний парад: його проводять на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувається Марш Нескорених.

    У параді в столиці беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Президент Володимир Зеленський на Майдані виголосив важливу промову. Він анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

    Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України.

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    Теги: Київ авіація Мрія літак День Незалежності парад військова техніка
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    Парад авіації: над Києвом пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак (фото)