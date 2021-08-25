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    Чехія відкрилася для українських туристів: умови в'їзду

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    Влада Чехії прийняла рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів - Чехія відкрилася для українських туристів: умови в'їзду
    Влада Чехії прийняла рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів
    Фото: glonasstravel

    В'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України

    Уряд Чехії прийняв рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів з 25 серпня. Про це повідомляє інформаційний портал Міністерства закордонних справ України.

    Зазначається, що в'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України. Зокрема, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:

    • Vaxzevria (AstraZeneca),
    • Spikevax (Moderna),
    • Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
    • Janssen,
    • Covishield.

    Також необхідно отримати в додатку «Дія» сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

    При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності:

    • сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
    • заповненого перед виїздом в країну в'їзного формуляра Чехії за посиланням: https://plf.uzis.cz/. роздрукований або цифровий формуляр необхідно подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;
    • дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;
    • медичної страховки на термін поїздки.

    Раніше повідомлялося, що Нідерланди відкрилися для українських туристів.

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    Теги: Чехія туризм українці Україна вакцинація кордон
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    Чехія відкрилася для українських туристів: умови в'їзду