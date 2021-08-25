Чехія відкрилася для українських туристів: умови в'їзду

Влада Чехії прийняла рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів

В'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України

Уряд Чехії прийняв рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів з 25 серпня. Про це повідомляє інформаційний портал Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що в'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України. Зокрема, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer / BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Також необхідно отримати в додатку «Дія» сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності:

сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);

заповненого перед виїздом в країну в'їзного формуляра Чехії за посиланням: https://plf.uzis.cz/. роздрукований або цифровий формуляр необхідно подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;

дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;

медичної страховки на термін поїздки.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди відкрилися для українських туристів.