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    Вихідні і свята: скільки відпочиватимуть українці у серпні

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    Завдяки Дню Незалежності вихідними будуть чотири дні поспіль&nbsp;&ndash; 21, 22, 23 і 24 серпня - Вихідні і свята: скільки відпочиватимуть українці у серпні
    Завдяки Дню Незалежності вихідними будуть чотири дні поспіль  21, 22, 23 і 24 серпня
    Фото з відкритих джерел

    Робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня

    У серпні Україна відзначає державне свято – День Незалежності, який передбачає додатковий вихідний. Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.

    Так як святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.

    Крім того в серпні святкують День державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника, а православні віруючі відзначають Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.


    Фото: kalendari.co.ua

    Фото: kalendari.co.ua

    Свята та пам'ятні дати в серпні 2021 року:

    • 1 серпня - День інкасатора, День Повітряних сил ЗСУ
    • 5 серпня - Міжнародний день світлофора
    • 8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день котів, День альпініста, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини
    • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
    • 12 серпня - Міжнародний день молоді
    • 13 серпня - Міжнародний день лівші
    • 14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту
    • 15 серпня - День археолога
    • 19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги
    • 21 серпня - Всесвітній день бездомних тварин.
    • 23 серпня - День Державного Прапора України.

    До слова, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн із державного та місцевих бюджетів.

    Уряд затвердив план заходів щодо підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.

    Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.

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    Теги: вихідні свята відпочинок українці День Незалежності Україна
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    Вихідні і свята: скільки відпочиватимуть українці у серпні