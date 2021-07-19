Вихідні і свята: скільки відпочиватимуть українці у серпні

Завдяки Дню Незалежності вихідними будуть чотири дні поспіль – 21, 22, 23 і 24 серпня

Робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня

У серпні Україна відзначає державне свято – День Незалежності, який передбачає додатковий вихідний. Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.

Так як святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.

Крім того в серпні святкують День державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника, а православні віруючі відзначають Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.





Фото: kalendari.co.ua

Свята та пам'ятні дати в серпні 2021 року:

1 серпня - День інкасатора, День Повітряних сил ЗСУ

5 серпня - Міжнародний день світлофора

8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день котів, День альпініста, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня - Міжнародний день молоді

13 серпня - Міжнародний день лівші

14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту

15 серпня - День археолога

19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги

21 серпня - Всесвітній день бездомних тварин.

23 серпня - День Державного Прапора України.