Вихідні і свята: скільки відпочиватимуть українці у серпні
Робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня
У серпні Україна відзначає державне свято – День Незалежності, який передбачає додатковий вихідний. Всього в останній місяць літа 21 робочий день і десять вихідних.
Так як святковий день 24 серпня випадає на вівторок, а робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу 28 серпня, на українців чекає чотириденний вікенд.
Крім того в серпні святкують День державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника, а православні віруючі відзначають Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.
Свята та пам'ятні дати в серпні 2021 року:
- 1 серпня - День інкасатора, День Повітряних сил ЗСУ
- 5 серпня - Міжнародний день світлофора
- 8 серпня - День військ зв'язку ЗСУ, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день котів, День альпініста, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини
- 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня - Міжнародний день молоді
- 13 серпня - Міжнародний день лівші
- 14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту
- 15 серпня - День археолога
- 19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги
- 21 серпня - Всесвітній день бездомних тварин.
- 23 серпня - День Державного Прапора України.
До слова, мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт можуть витратити 170,7 млн грн із державного та місцевих бюджетів.
Уряд затвердив план заходів щодо підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.
На самі урочистості планують витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат, в обсязі 5,4 млрд грн, включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.