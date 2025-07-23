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Спалах сказу та африканської чуми свиней в Україні: експерт попередив про серйозну загрозу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Спалах сказу та африканської чуми свиней в Україні: експерт попередив про серйозну загрозу
Фахівці наголошують: дикі тварини, які підходять близько до людей, зазвичай хворі на сказ
фото: Facebook / Тваринний світ України

Експерт розповів про загрози через зростання чисельності хижаків в Україні

В Україні фіксуються два масштабні спалахи небезпечних інфекцій серед диких тварин – сказ та африканська чума свиней (АЧС). За словами експертів, ці захворювання загрожують не лише тваринництву, а й безпеці населення. Деталі в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь.

За його словами, в Україні є два доведених типи епізоотій (широкого вибухоподібного поширення інфекційної хвороби тварин, яке значно перевищує звичайний рівень захворюваності на території) – сказ у хижаків та африканська чума свиней. Причина поширення інфекцій – зростання чисельності хижаків в Україні.

«По-перше, сказ – це не лише проблема лисиць, а всіх хижаків. Лисиця – основний резервуар, але також йдеться про диких котів, собак, навіть єнотовидних собак», – розповів Віталій Смаголь.

Фахівець наголосив, що випадки сказу трапляються не лише серед тварин, а й серед людей, тому питання регулювання чисельності хижаків – нагальне для України.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, у 2023 році зафіксовано 1845 звернень через покуси або обслинення тваринами, хворими на сказ. Це становить 4,5 випадки на 100 тис. населення. У 2024 році таких звернень уже 2427 – тобто 5,86 випадки на 100 тис.

У 2023 році зареєстровано один випадок сказу у дорослого у Вінницькій області. У 2024 році – вже два: у Дніпропетровській та Харківській областях. За інформацією Держпродспоживслужби, з початку 2025 року зафіксовано понад 450 випадків сказу серед тварин, що на 35% більше, ніж торік.

Зоолог наголошує, що традиційних методів боротьби зі сказом уже недостатньо. «Розкладати приманки з антирабічною сироваткою – це вже не вихід. Єдиний вихід – радикально скорочувати чисельність. Я не закликаю до масового знищення тварин, але якщо ми хочемо мати здорове суспільство – маємо розв'язувати питання», – зазначив він.

Віталій Смаголь також нагадав про офіційну позицію європейських країн щодо ситуації в Україні.

«Минулого року FACE (неурядова організація, якій належать національні мисливські асоціації з 37 країн Європи, включно з усіма 27 країнами ЄС. Вона представляє інтереси близько 7 млн європейських мисливців – «Главком») звернулась до Кабінету міністрів України з тим, що, якщо ви не наведіть порядок зі сказом, це буде загроза не тільки для України, а й для Європи. Про це ніхто не говорить, але це серйозно. У Європі немає країн, де не регулюється чисельність хижаків», – пояснив зоолог.

Віталій Смаголь наголосив про ще одну загрозу – африканську чуму свиней. «Перший спалах африканської чуми свиней був у 2015 році – тоді поголів’я диких свиней скоротилось майже втричі. Зараз, буквально рік-два тому, знову почався новий спалах», – повідомив він.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, з початку 2025 року в Україні зафіксовано 37 спалахів АЧС. З них 14 – серед домашніх свиней, у тому числі на двох фермах, і 23 – серед диких кабанів. Географія поширення охоплює 12 областей.

За статистикою Міністерства аграрної політики та продовольства України, загальна чисельність поголів’я свиней в Україні – понад 4,6 млн голів. З них 2,97 млн утримуються у підприємствах, а ще 1,63 млн – у господарствах населення.

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Круглик Феодосіївської громади Обухівського району та у селі Литвинівка Вишгородського району зафіксовано випадки сказу у домашньої собаки та дикої лисиці. 

Також «Главком» інформував, що у місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота.

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Теги: Європа тварини Україна сказ

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