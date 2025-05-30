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В Обухівському районі зафіксовано випадок сказу у собаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Обухівському районі зафіксовано випадок сказу у собаки
Випадок сказу був зафіксований у селі Хотів
фото з відкритих джерел

Фахівці проводять епізоотичне розслідування випадку

У селі Хотів Обухівського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного собаки. Наразі у неблагополучному пункті до прийняття рішення місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії введено карантинні обмеження по сказу на 72 години. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення пресслужби Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Згідно з повідомленням, випадок сказу був зафіксований у селі Хотів.

Наразі проводиться епізоотичне розслідування випадку, спеціалістами ветеринарної медицини розпочато щеплення тварин проти сказу антирабічною вакциною згідно схеми вимушеної вакцинації.

В Держпродспоживслужбі просять мешканців з розумінням віднестися до вживаємих заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації.

Зазначається, що задля щеплення домашнього улюбленця також можна звертатися до Обухівської райдержлікарні ветеринарної медицини.

Адреса: Обухівський район, м.
Обухів, вул. Васильківська, 13
Тел.: (04542)5-69-52

Сказ –  це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus. 

Як передається вірус сказу 

Вірус передається через слину інфікованої тварини, найчастіше під час укусів. Однак можливе зараження через подряпини або потрапляння слини на слизові оболонки чи відкриті рани. Інші шляхи передачі (наприклад, аерозольний у печерах з великими колоніями кажанів) трапляються нечасто.

Зараження сказом можливе навіть під час контакту з мертвою інфікованою твариною — наприклад, через порізи чи подряпини під час розбирання туші або зняття шкури, а також під час потраплянні слини загиблої тварини на пошкоджену шкіру.

Які тварини можуть переносити сказ

Загалом сказ можуть переносити як домашні, так і дикі тварини, наприклад, собаки, коти, лисиці, вовки, єноти, борсуки та кажани. У контактний спосіб людей з-поміж свійських тварин найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі — лисиці. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини. 

Птахи, плазуни, земноводні та комахи сказ не переносять.

Щоб мінімізувати ризик зараження сказом, тримайтеся на відстані від безпритульних або диких тварин, не слід їх торкатися, годувати з рук чи намагатися приручити.

Симптоми сказу 

Інкубаційний період сказу зазвичай становить від 1 до 3 місяців, але може бути від семи днів до понад року, залежно від місця укусу, властивостей вірусу та особливостей імунної системи людини.

Перші симптоми сказу – підвищення температури та біль у місці укусу, а також відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Основні симптоми розвиваються після інкубаційного періоду: 

  • гарячка; 
  • головний біль;
  • неспокій; 
  • гідрофобія (страх води); 
  • аерофобія (страх протягів, повітряних потоків); 
  • галюцинації; 
  • агресія; 
  • параліч; 
  • кома.

Нагадаємо, на початку квітня у місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота. 

Теги: сказ тварини Київщина

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