На Київщині зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота

У неблагополучному пункті Київської області введено карантинні обмеження по сказу на 72 години

У місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота. Про це повідомляє «іГлавком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Повідомляється, що у неблагополучному пункті до прийняття рішення місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії введено карантинні обмеження по сказу на 72 години.

Держпродспоживслужба нагадує, якщо вашу тварину покусала інша тварина, про щеплення якої нічого не відомо, нварто егайно звернутися до ветеринарного лікаря, він проведе необхідні заходи для запобігання розвитку хвороби.

«Якщо ж тварина вкусила людину, слід негайно звернутися до лікаря для медичного огляду та подальшого надання спеціалізованої допомоги», - йдеться у повідомленні.

У районі виявлення хворої тварити розпочато безкоштовне щеплення тварин проти сказу.

Мешканців громади просять з розумінням почтавитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації.

Зробити щеплення тваринам можна за адресами:

м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26,

тел.: 045 95 6 64 49

тел.: 045 95 6 64 49 м. Переяслав, вул. Ярмаркова, буд. 51,

тел.: 045 67 3 74 32

тел.: 045 67 3 74 32 м. Яготин, вул. Танкістів, буд. 14,

тел.: 045 75 5 46 58





Нагадаємо,у березні на Київщині було виявлено два випадки захворювання на сказ у тварин. Діагноз сказ було підтверджено у кота, який мешкав у приватному домогосподарстві в Бучанському районі Київської області, а також у домашнього кота у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області.