У двох районах Київщини зафіксовано сказ у тварин

Ветеринарні лікарі просять мешканців громад з розумінням поставитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації

Фахівці проводять епізоотичне розслідування випадків захворювання

У селі Круглик Феодосіївської громади Обухівського району та у селі Литвинівка Вишгородського району зафіксовано випадки сказу у домашньої собаки та дикої лисиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Зазначається, що у неблагополучних населених пунктах проводиться епізоотичне розслідування випадків, спеціалістами ветеринарної медицини вживаються заходи щодо ліквідації даного захворювання та розпочато щеплення тварин проти сказу антирабічною вакциною згідно схеми вимушеної вакцинації.

Ветеринарні лікарі просять мешканців громад з розумінням поставитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації.

Безкоштовне щеплення тварин можна зробити у лікарнях:

Обухівська районна державна лікарня ветеринарної медицини: м. Обухів, вул. Васильківська, 13

Тел.: (04 542)5-69-52

Тел.: (04 542)5-69-52 Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини: вул. Революції Гідності, 49, Пн-Чт 08:00-17:00; Пт 08:00-15:45. Тел. (04 596) 3 11 60; (095) 797 51 92.

Київська обласна державна лікарня ветеринарної медицини. Адреса: м. Вишневе, вул. Балукова, 28. Тел.: (04 463) 6-53-34.

Сказ – це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus.

Як передається вірус сказу

Вірус передається через слину інфікованої тварини, найчастіше під час укусів. Однак можливе зараження через подряпини або потрапляння слини на слизові оболонки чи відкриті рани. Інші шляхи передачі (наприклад, аерозольний у печерах з великими колоніями кажанів) трапляються нечасто.

Зараження сказом можливе навіть під час контакту з мертвою інфікованою твариною — наприклад, через порізи чи подряпини під час розбирання туші або зняття шкури, а також під час потраплянні слини загиблої тварини на пошкоджену шкіру.

Які тварини можуть переносити сказ

Загалом сказ можуть переносити як домашні, так і дикі тварини, наприклад, собаки, коти, лисиці, вовки, єноти, борсуки та кажани. У контактний спосіб людей з-поміж свійських тварин найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі – лисиці. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини.

Птахи, плазуни, земноводні та комахи сказ не переносять.

Щоб мінімізувати ризик зараження сказом, тримайтеся на відстані від безпритульних або диких тварин, не слід їх торкатися, годувати з рук чи намагатися приручити.

Симптоми сказу

Інкубаційний період сказу зазвичай становить від одного до трьох місяців, але може бути від семи днів до понад року, залежно від місця укусу, властивостей вірусу та особливостей імунної системи людини.

Перші симптоми сказу – підвищення температури та біль у місці укусу, а також відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Основні симптоми розвиваються після інкубаційного періоду:

гарячка;

головний біль;

неспокій;

гідрофобія (страх води);

аерофобія (страх протягів, повітряних потоків);

галюцинації;

агресія;

параліч;

кома.

Нагадаємо, у травні у селі Хотів Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у безпритульного собаки. У квітні у місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота.

Також у березні на Київщині було виявлено два випадки захворювання на сказ у тварин. Діагноз сказ було підтверджено у кота, який мешкав у приватному домогосподарстві в Бучанському районі Київської області, а також у домашнього кота у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області.