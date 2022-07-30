Спека до +32 та дощі: прогноз погоди на 30 липня
Опади слід очікувати тільки на Заході нашої країни
У суботу, 30 липня, в більшості областей України очікується суха погода. Температура повітря дні коливатиметься від 27 до 31 градуса тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу в більшості областей України буде сонячно. Грози синоптики прогнозують тільки:
- у Львівській області;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій;
- Тернопільській;
- Волинській.
Денна температура повітря на заході очікується від 26 до 31 градусів з позначкою «плюс». У центральних, північних і східних областях вдень температура повітря прогріється до +28...+30 градусів.
На півдні країни температура підвищиться до 30-32 градусів тепла.
У Києві в суботу очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів.
Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
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