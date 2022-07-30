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Спека до +32 та дощі: прогноз погоди на 30 липня

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:35 glavcom.ua
Спека до +32 та дощі: прогноз погоди на 30 липня
Спека до +32 на півдні та дощі на заході
фото з відкритих джерел

Опади слід очікувати тільки на Заході нашої країни

У суботу, 30 липня, в більшості областей України очікується суха погода. Температура повітря дні коливатиметься від 27 до 31 градуса тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу в більшості областей України буде сонячно. Грози синоптики прогнозують тільки:

  • у Львівській області;
  • Івано-Франківській;
  • Чернівецькій;
  • Хмельницькій;
  • Тернопільській;
  • Волинській.

Денна температура повітря на заході очікується від 26 до 31 градусів з позначкою «плюс». У центральних, північних і східних областях вдень температура повітря прогріється до +28...+30 градусів.

Прогноз погоди на 30 липня
Прогноз погоди на 30 липня
Укргідрометцентр

На півдні країни температура підвищиться до 30-32 градусів тепла.

У Києві в суботу очікується суха спекотна погода із максимальною температурою повітря +28+30 градусів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ спека

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