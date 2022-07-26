Країни ЄС погодили надзвичайний план скорочення споживання газу

ЄС хоче знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії

Країни Європейського Союзу погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу, який має бути затверджено у вівторок, 26 липня, на спеціальній зустрічі міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі. Про це повідомляє DW з посилання на dpa.

Мета нового плану – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії.

Згідно з джерелами в дипломатичних колах, запропонований Єврокомісією план передбачає скорочення національного споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15%.

Крім того, передбачається можливість оголошення тривоги у рамках ЄС у разі широкомасштабного дефіциту газових постачань.

Повинні бути також встановлені обов'язкові цільові показники щодо економії споживання газу, причому, порівняно з першим проєктом Єврокомісії, бар'єри для цих показників були підвищені, а кількість можливих винятків із плану збільшена.

Нагадаємо, 20 липня Єврокомісія запропонувала європейський план скорочення попиту на газ.

«Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни», – йшлося у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

Пропозицію Європейської комісії має розглянути та затвердити Рада ЄС.

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